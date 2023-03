I bimbi cantano per Beppe Carletti

NOVELLARA

Cominciano a definirsi alcuni particolari del nuovo album inedito dei Nomadi, previsto in uscita a maggio, in occasione dei sessant’anni di attività della band nata a Novellara e conosciuta in Italia e nel mondo.

Una storia di solidarietà si unisce alla musica, grazie al progetto dell’associazione "Nel segno di Anna", che opera nel nome di Anna Costantini, la bibliotecaria di Legnago, nel Veronese, scomparsa nel 2013 a soli trentanove anni, stroncata da breve malattia.

Grazie all’amicizia che aveva legato Anna a Beppe Carletti e ai Nomadi, è nata una collaborazione che ha portato i bambini e ragazzi del Corodoro, formazione canora della Bassa Veronese, a partecipare a un brano del nuovo disco.

E così, nei giorni scorsi, Beppe Carletti si è recato in Veneto, in una delle sedi del coro diretto da Leonardo Maria Frattini per assistere alla registrazione del ritornello che farà parte del nuovo album della storica band novellarese.

Per i giovanissimi cantori è stato un momento di forte emozione: inevitabili le gioiose foto che sanciscono, una volta di più, la valenza intergenerazionale di un gruppo che ha appassionati di tutte le età.

Presenti alla registrazione pure i genitori di numerosi coristi, fra i quali molti fans dei Nomadi, storica band che in Veneto ha tantissimo seguito in fatto di pubblico.

Sui particolari del nuovo disco non trapela nulla, almeno per ora. "Il ritornello del brano a cui partecipa il Corodoro – ha confidato Carletti a margine della registrazione – è molto vivace: parla di sole, di luce, cose che i bambini più di tutti sanno cantare.

E questo coro, nonostante sia nato da poco, ha già dimostrato di saperci fare.

Del disco non posso anticipare molto, anche perché è ancora in lavorazione e stiamo rivedendo perfino i titoli di qualche canzone".

Ma ha confermato l’evento per il sessantesimo compleanno dei Nomadi, il 3 giugno a Novellara, a cui sarà invitato anche il Corodoro.

Antonio Lecci