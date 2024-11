I bimbi mettono a dimora 1.500 fiori in via Poiano. Il ’cammino dei tulipani’ ricorderà Matteo Incerti Bambini e volontari piantano 1500 tulipani nel 'Cammino dei tulipani' ad Albinea in memoria di Matteo Incerti, giornalista scomparso. Iniziativa promossa dalla famiglia e sostenuta dall'amministrazione locale.