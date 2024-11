I bimbi ricordano l’autista Sauro

Un disegno per ricordare Florindo Annigoni (foto), detto Sauro, vinto a 69 anni da una malattia. I bambini della scuola materna parrocchiale di Lentigione, a Brescello, hanno voluto ricordare con una immagine artistica il loro autista dello scuolabus, attività che svolgeva come volontario da sei anni. Annigoni, nel disegno realizzato dai bimbi su un cartellone, è diventato un angelo che vola in cielo, felice. E’ stato il modo per ricordare e ringraziare un uomo che si era fatto ben volere da tutti. Sauro aveva lavorato alle Fantuzzi a Lentigione, ma si dedicava anche al volontariato. I funerali si sono svolti nei giorni scorsi in paese. Lascia la moglie Tamara, la sorella Virna, nipoti e tanti amici. In paese viene ricordato come persona generosa, disponibile, capace di farsi apprezzare per il suo carattere mite e gentile.