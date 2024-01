I bimbi sull’ambulanza della Cri per curare bambole e pupazzi

Con le festività di fine anno è tornato a Guastalla l’appuntamento con l’ambulanza dei pupazzi, che i giovani della Croce rossa hanno voluto realizzare alla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in viale Cappuccini dall’associazione Love Generation.

I bambini hanno potuto far curare i loro pupazzi e amici di gioco in parte rotti o "malati", con tanto di triage iniziale per capire le patologie dei giocattoli, fino a una visita con esame diagnostico in una vera e propria ambulanza, dove i piccoli ospiti hanno potuto assistere alle fasi della terapia.

I bimbi hanno aiutato il personale sanitario di Croce rossa a medicare i loro pupazzi, prima di essere dimessi. Ma prima il passaggio dallo sportello del pronto soccorso per ritirare referto con diagnosi e terapie da attuare all’amico di gioco. Un’iniziativa che già lo scorso anno era stata proposta dalla Croce rossa.