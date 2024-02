I ’boomers’ visti dall’occhio di Marco Paolini

Al teatro di Novellara, stasera alle 20,45, va in scena "Boomers" con (foto) Marco Paolini (che cura anche la regia), Patrizia Laquidara, Luca Chiari, Stefano Dallaporta, Lorenzo Manfredini. "Boomers" è il nome comune della generazione più vecchia oggi in scena, ed è anche un luogo comune dell’immaginario. Lo spettacolo nasce dall’esperienza di un autore che ha fondato sulla memoria una parte importante del suo lavoro e oggi si interroga su quali siano le risposte possibili del teatro (luogo della finzione e della rappresentazione per vocazione) a un mondo in cui esperienze virtuali e reali sono sempre più mescolate senza gradi di separazione netti. Con curiosità, con attenzione critica e senza pregiudizi, si immagina un mercato dei ricordi in forma di gioco che anestetizza e dove chi lo comincia non potrà più farne a meno. La musica ha un ruolo molto importante in questa rappresentazione, con un piccolo ensemble di musicisti e con Patrizia Laquidara, una delle voci più intense e liriche della musica "leggera", figura poliedrica e brillante della musica d’autore contemporanea. Per informazioni e prevendite: tel. 0522-655407