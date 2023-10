"I Borghi di Matilde". Un premio agli alunni ideatori del logo

Premio ai giovani grafici dell’Istituto Superiore Silvio d’Arzo di Montecchio che hanno creato il logo de "I Borghi di Matilde ", il progetto di valorizzazione della rete commerciale della Val d’Enza finanziato dalla Regione e dall’Unione degli otto Comuni. Da alcuni mesi è attiva anche la nuova pagina Facebook. Il logo è il frutto di una collaborazione inedita tra Unione e scuola. Le classi 4A e 4B (annualità 2022-23) della sezione Grafica - Comunicazione della sede distaccata di Sant’Ilario, hanno potuto esercitarsi analizzando e sviluppando il compito come fosse un vero impegno lavorativo, liberando quindi la creatività e interpretando le richieste del committente. Così domani alle ore 9, al Centro Culturale Mavarta di Sant’Ilario, alla presenza delle autorità, si terrà la premiazione dei creativi. I ragazzi si sono distinti per passione e per dedizione, lavorando anche da casa per consegnare tutto nei tempi richiesti.

f.c.