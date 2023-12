I boys di Menozzi contro la Reyer

Si chiude con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, la prima parte della seconda tappa della Next Gen Cup in corso di svolgimento a Biella che mette di fronte le sedici formazioni Under 19 delle squadre di serie A.

La Unahotels (4), nel giorno di Santo Stefano, ha superato Pistoia (4) per 87-75 grazie a Camara (24 di valutazione), fresco di debutto in serie A, e al dominio sotto le plance del trio Yadde-Deme-Abreu (27 rimbalzi in tre, ndr). Unahotels: Camara 20, Pastorelli 2, Suljanovic O. 4, Beltrami 2, Bonaretti 2, Mainini 2, Obayagbona, Suljanovic I. 16, Yadde 9, Deme El Hadji 15, Lusetti 3, Abreu 12. All. Menozzi. Contro la capolista Trento (8), i biancorossi prendono in mano le redini del match prima dell’intervallo (48-54 al 20’) ma subiscono la rimonta trentina guidata da un incontenibile Saliou Niang (23 punti, 9 falli subiti, 13 rimbalzi e 8 assist) e perdono per 93-86. Unahotels: Camara 10, Pastorelli 6, Suljanovic O. 21, Beltrami, Bonaretti 9, Mainini, Obayagbona, Suljanovic I. 21, Deme El Hadji 11, Lusetti 3, Samb, Abreu 4. All. Menozzi. Per passare il turno, i boys di coach Menozzi sono chiamati a vincere i due rimanenti match, a partire da stamattina alle 11.00 quando affronteranno la Reyer Venezia (6).

Cesare Corbelli