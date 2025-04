I bulli avevano già colpito? I carabinieri indagano

Ci sono collegamenti diretti tra i sassi lanciati da alcuni giovani "bulli" contro un quindicenne, l’altro pomeriggio nella golena di Boretto, e un simile episodio accaduto nelle scorse settimana nei pressi della scuola media del paese, con una madre di origine straniera finita in ospedale per medicare un trauma a un polso? Sono in corso accertamenti dei carabinieri, intervenuti in entrambi gli episodi, compreso quello avvenuto in golena, con il 15enne aiutato a scendere da un albero, su cui si era arrampicato per sfuggire all’azione dei "bulli", senza poi riuscire a scendere da solo, tanto da fare intervenire la pattuglia del nucleo radiomobile del 112, vigili del fuoco e ambulanza della Croce azzurra. Anche il sindaco borettese Andrea Codelupi si sta occupando della vicenda, tenendosi in stretto contatto con carabinieri, servizi sociali e pure con i portavoce della comunità pakistana locale, che erano intervenuti attraverso un contatto diretto in municipio dopo il primo episodio, che era accaduto nei pressi della scuola media, per cercare di evitare possibili ritorsioni tra le famiglie dei ragazzi coinvolti. Si vuole assolutamente evitare che banali litigi possano sfociare in una violenza ben maggiore.

a.le.