I Calexico al Valli. Quel rock un po’ latino

Un’anteprima, unica tappa italiana, stasera alle 20,30 al teatro Valli, a Reggio all’interno del Festival Aperto, con le canzoni dei "Calexico", impegnati in un concerto che rientra in un tour internazionale che vuole ricordare il ventesimo anniversario dell’uscita del loro disco di maggior successo.

Un evento che rappresenta un’anteprima del Barezzi Festival.

Nati artisticamente a Tucson, in Arizona, il chitarristacantante Joey Burns e il batterista John Convertino hanno dato vita ai "Calexico".

Un gruppo che è emerso per la prima volta con grande successo a metà degli anni Novanta, grazie a una serie di dischi evocativi e sorprendenti, che hanno confuso i confini tra le loro radici, il rock e le influenze latine. Ma è stato l’album "Feast of Wire", uscito nel 2003, a segnare una vera svolta, facendo guadagnare al duo apparizioni nelle classifiche e recensioni entusiastiche.

Per celebrarne il ventesimo anniversario, la band si esibirà in una serie di concerti in cui i brani dell’album vengono riproposti nella loro interezza, insieme ad altre canzoni tratte dal loro repertorio. "Mi viene in mente quanto tempo e spazio abbiamo avuto in studio per provare ogni sorta di idea", racconta Joey Burns.

Che aggiunge: "La maggior parte delle registrazioni è iniziata, come spesso accade, con John alla batteria e io alla chitarra. Poi, quando abbiamo coinvolto gli altri membri della band, è stato come se un fiume in piena attraversasse la nostra subcoscienza e non riuscissimo a mettere le idee su nastro analogico abbastanza velocemente".

Molte canzoni dell’album puntano a costruire un senso di comunità e dignità, con le loro storie cupe sollevate da melodie pesanti, esplosioni di ottoni, archi svettanti e l’incomparabile batteria di Convertino.

a.le.