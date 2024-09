"I camion in centro si sfiorano . Qui i pedoni rischiano la vita"

Camion che si sfiorano ogni giorno in pieno centro a Villarotta di Luzzara, all’altezza dell’incrocio semaforico, dove da tempo sarebbe dovuta sorgere una rotatoria, con il progetto che è poi fallito a causa di carenza di spazi di sicurezza. I cittadini della zona lamentano il passaggio di molti mezzi pesanti nonostante il divieto che, ormai da un anno, è in vigore su quel tratto di strada, già a partire dalla rotonda di Tagliata.

"I camion sfiorano il balcone della casa, quasi si toccano con gli specchietti. E sul lato sinistro – spiegano alcuni residenti ormai stanchi di questa situazione – un pedone sul marciapiede rischia la vita quando il camion si sposta a destra per allargarsi. Quante volte al giorno accade? E dire che esiste un divieto di transito, ben segnalato, alla rotonda di Tagliata, sull’argine tra Guastalla e Luzzara. Ci vorrebbero maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Notiamo mezzi pesanti transitare anche in velocità, pur se su quella strada i camion non dovrebbero passare. Aspettiamo che accada un dramma per far terminare questa scorribanda di camion?".