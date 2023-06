I camion scaricano materiali inerti sul terreno

Ordinanze, blitz delle forze dell’ordine, denunce… In via Gabella a Cadelbosco Sopra, negli edifici al centro di polemiche per degrado e situazioni non proprio regolari, la situazione non sembra migliorare col passare del tempo. Anzi… Alcuni residenti, riuniti ormai da tempo in un gruppo-comitato, non abbassano la guardia e segnalano le "novità" che si verificano in quella zona, a pochi metri dalle loro abitazioni.

"Negli alloggi che dovrebbero essere sgomberati – dicono alcuni abitanti – si continua a vedere un viavai di persone, spesso diverse, che probabilmente vivono lì, nonostante le indicazioni contrarie di ordinanze e normative. Inoltre, in un’area retrostante l’edificio, da qualche tempo si sta predisponendo un cortile, attraverso il deposito di materiale interne portato qui con dei camion, sempre di sera. Si tratta di materiale di cui vorremmo sapere l’esatta provenienza, per essere sicuri che non ci siano scarti a rischio per ambiente a salute pubblica".

Il sospetto è quello che si stia sistemando un cortile in vista della nascita di una "campina".

"Il rischio è che si aggiunga degrado a degrado. Sempre nel segno del mancato rispetto delle leggi".