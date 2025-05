I campi da tennis si rifanno il trucco, risorse per 77mila euro

Nei giorni scorsi, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Reggiolo, è stata approvata una variazione di bilancio che prevede un investimento per lo sport reggiolese: si tratta di 77mila euro destinati al rifacimento completo della pavimentazione dei due campi da tennis del capoluogo. Un intervento atteso e ritenuto necessario, che punta a migliorare in modo significativo la qualità delle strutture a disposizione della società sportiva Tennis Reggiolo, realtà in continua crescita che conta oggi oltre cento ragazzi iscritti alla scuola tennis, oltre a numerosi appassionati che frequentano i campi tutto l’anno.

"Investire nello sport significa investire nel benessere e nella crescita della nostra comunità – afferma il sindaco Roberto Angeli – e la scuola tennis di Reggiolo rappresenta un esempio positivo di impegno, educazione e socialità, che merita di avere spazi adeguati e sicuri dove poter crescere ancora. Con questo intervento sosteniamo il lavoro della società sportiva e rispondiamo concretamente al bisogno di impianti all’altezza delle aspettative dei nostri giovani e delle famiglie". Nel paese della Bassa sono diversi gli impianti sportivi a disposizione delle società locali, tra cui strutture che periodicamente vengono usate anche per gare di livello nazionale, in particolare nel settore dell’atletica, spesso grazie a sinergie tra il settore pubblico e quello privato.