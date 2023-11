I campioni di Unimore. Atleti e studenti modello: "Siete esempio di virtù"

Si è svolta ieri mattina a Reggio, nella cornice dell’aula magna Manodori a Palazzo Dossetti, la Festa dello Sport di Unimore, celebrazione in cui vengono premiati le studentesse e gli studenti dell’ateneo che, nell’ambito del programma Unimore Sport Excellence, si sono distinti nell’ultimo anno accademico per meriti sportivi. Il citato percorso ha visto ammessi, la scorsa annata, 73 studenti (32 femmine, 41 maschi). A farla da padrone l’atletica leggera, con 17 membri, seguita da pallavolo (14) e pallamano (10). All’evento hanno preso parte il Rettore, Carlo Adolfo Porro, la docente Delegata per lo sport, Isabella Morlini, il Presidente del Centro Universitario Sportivo, Diego Caravaglios e per la parte istituzionale l’assessore allo Sport Raffaella Curioni con Giammaria Manghi, capo della segreteria politica del governatore della Regione, Bonaccini.

Oltre 30 gli studenti-atleti premiati con un attestato di benemerenza. Tra di loro, alfieri reggiani, Alessia Baldini, che ha conquistato l’Oro nella staffetta 4x400 agli Italiani di giugno, figlia del campione olimpico di maratona Stefano, le sorelle Lucia e Sara Cantergiani (il padre, Gianluca, è capogruppo Pd in consiglio comunale) che nel 2023 hanno brillato, rispettivamente, nel Pentathlon e nella corsa a ostacoli, Ilaria Brugnoli, campionessa italiana a cronometro di ciclismo paralimpico, e Andrea Aguzzoli, laureatosi, in agosto, campione del mondo di pesca al colpo.

"I risultati che hanno raggiunto, in parallelo agli studi gli atleti di Unimore – ha detto Isabella Morlini – appaiono davvero strabilianti e il nostro Ateneo non può esimersi dal valorizzarli e festeggiarli", mentre il rettore Porro, sottolineando che "questa giornata è un momento importante per Unimore", ha ricordato che la stessa "ha sempre valorizzato l’interazione tra mondo accademico e mondo sportivo"; rivolgendosi poi agli studenti premiati ha aggiunto: "Siete un esempio ammirevole di come sia possibile eccellere sia negli studi che nello sport, mostrando che con la giusta determinazione si possono raggiungere grandi traguardi. Il vostro lavoro, la vostra passione e il vostro impegno sono fonte di orgoglio per tutti noi. E assieme ai vostri successi, i valori positivi dello sport contribuiscono a rendere la nostra comunità accademica più forte e più unita".

Gabriele Gallo