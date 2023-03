I campioni sordi di bocce si giocano i nazionali a Felina

Si svolgeranno il prossimo weekend (10-12 marzo) nel bocciodromo di Felina i campionati italiani di bocce-raffa della Federazione sordi. Gareggerano otto società da Torino, Verona, Pavia, Trieste, Brindisi, Brescia, Pordenone e Bergamo per un totale di 38 individuali maschili, 5 femminili e 13 terne. Ad arbitrare sarà il direttore di gara Aiab felinese Giancarlo Tamburini. Nella cerimonia di apertura gli studenti della scuola media di Felina segneranno l’inno (suonato dalla banda locale) agli atleti, tramite la lingua italiana dei segni che stanno approcciando in classe: "Iniziative come queste sono esempi concreti di inclusione e accoglienza, fanno bene ai ragazzi" ha detto la preside della scuola (l’istituto comprensivo di Castelnovo Monti) Giuseppina Gentili, in foto tra Iuliano e Fantini.

t.v.