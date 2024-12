I canali fuoriescono. Allagati sottopassi e alcune strade. Canile sott’acqua

Disagi e allagamenti anche in città. Una mattinata complessa quella di ieri che ha visto il rischio, nella zona sud-est, di finire sott’acqua. Alcuni canali sono fuoriusciti dal loro letto nei quartieri Buco del Signore, Fogliano, Due Maestà e in parte a Canali. Una situazione che ha comportato la chiusura per alcune ore di diversi tratti della tangenziale, poi riaperti in tarda mattinata. Il traffico, che si è riversato sulle strade cittadine e in particolare sulla circonvallazione, è andato letteralmente in tilt creando numerosi rallentamenti che si sono poi risolti man mano. La pioggia caduta ha tenuto chiusi alcuni sottopassi allagati (via Torelli, via Albania, via Beziera e i ciclopedonali Bell’albero presso il Conad Le Querce e quello di via Gattalupa).

Sott’acqua anche il canile di Reggio a Villa Cella (foto) che era rimasto allagato anche nell’ultima ondata di maltempo a ottobre scorso. Volontari al lavoro per salvare gli animali ospitati nelle gabbie.