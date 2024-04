I candidati della lista ’Alternativa Civica’ stasera si presentano

I candidati della lista Alternativa Civica si presentano per la prima volta tutti insieme, stasera alle 21 nella sala civica di Calerno (via Patrioti 8), frazione scelta per la sua importanza ma anche per i progetti di riqualificazione che il gruppo propone. "Conoscenza, confronto, idee in campo, criticità e proposte", è lo scopo dell’incontro. "Impegno e competenza in gruppo motivato per fare fronte alle tante problematiche", è il modo in cui Alberto Iotti e Luca Paterlini, rispettivamente candidati a sindaco e a vicesindaco, definiscono la lista. Oltre a Paterlini, sono presenti la consigliera Silvia Ferrari (funzionaria amministrativa in Provincia) che in questi anni è stata accanto a Iotti sui banchi dell’opposizione, e Alessia Malerba, tra gli animatori della lista da anni. In lista ci sono poi la giovane Chiara Davoli (studentessa di Economia all’Università Cattolica di Piacenza); Nicolò Donelli, esperto di Economia e dipendente di un’azienda della Gdo; Manuela Panciroli, componente del Consiglio d’Istituto scolastico di Sant’Ilario e donatrice Avis Calerno da 30 anni. Due i candidati con un background politico forte: Paolo Croci (ex Pd ora in Azione) e Stefano Zambonini (capogruppo consiliare M5s). In lista troviamo Abdousalam Sow, detto ’Demba’, originario del Senegal e ora cittadino italiano, che vuole impegnarsi su sociale, casa e integrazione. Quindi la dottoressa Federica Fiorini, medico fisico presso l’Irccs Santa Maria Nuova di Reggio; Miria Mancin, operaia, che nella vita si occupa di disabilità e fragilità sociali; Marcella Menozzi, impiegata Dalter, di Calerno; Paride Bertolinelli, dipendente di un’azienda dell’agro-alimentare ed ex gestore degli Orti sociali santilariesi; Nicolas Lazzarini, agente di commercio di Calerno, con a cuore i temi di sport e giovani. E ancora: Gialunca Tuseo, dipendente della Chiesi Farmaceutici, ed Ezio Rattighieri, dipendente di Mondo Verde Garden, che intendono affrontare i problemi di Calerno.

Francesca Chilloni