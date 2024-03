I candidati di ’Sant’Ilario Futura’ inaugurano il comitato elettorale

"Una scelta che unisce competenze, esperienza e dinamismo per affrontare efficacemente le tante questioni che stanno a cuore ai cittadini. La coppia di candidati Marcello Moretti (sindaco) e Monica Castellari (vicesindaca, assieme nella foto) sulla quale puntare alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno è il risultato del percorso virtuoso delle consultazioni che ha restituito la fotografia di un paese attento, collaborativo, interessato alla propria comunità e al suo futuro".

Il messaggio della lista civica ’Sant’Ilario Futura’, che con Pd, Italia Viva e Prc sostiene i due candidati del centrosinistra. ’Sant’Ilario Futura’ inaugura il suo comitato elettorale domani alle 10,30 in via Roma 68. Sarà possibile incontrare i due candidati e rivolgere loro domande, suggerimenti, critiche e proporre idee. Ci sarà inoltre un rinfresco per tutti i presenti.

"Ho accettato di ricandidarmi a sindaco di Sant’Ilario – ha dichiarato Marcello Moretti, già in passato primo cittadino del Comune della val d’Enza – perché ritengo che a Sant’Ilario e Calerno ci siano tante persone straordinarie che considerano virtuoso fare qualcosa per il proprio paese piuttosto che non fare nulla, impegnandosi nella vita civile e politica, nel ricco mondo delle associazioni e nelle mille realtà di rappresentanza, che rendono viva una società moderna".