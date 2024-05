I candidati seguono Unindustria. Viabilità e welfare, le grandi proposte. Massari: "Un manager della mobilità". Tarquini: "Asili e alloggi a Mancasale"

"Ci aspettiamo molto, perché molto si può fare con una realtà come la nostra". La presidente di Unindustria Roberta Anceschi ha accolto così ieri pomeriggio nella Sala degli specchi del teatro Valli i candidati sindaco all’incontro che l’associazione ha organizzato in vista delle elezioni di giugno. Davanti a circa 200 persone hanno risposto presente Marco Massari per il centrosinistra, Giovanni Tarquini per il centrodestra, Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica, Paola Soragni del Movimento per Reggio, Gianni Tasselli di Reagire e Fabio Adelgardi in vece di Giuliana Reggio per Alleanza civica. Assente dell’ultim’ora Hasbi Vladimir Sabillòn di Pane, pace e lavoro. L’evento è stato aperto da Anceschi, portavoce delle richieste di Unindustria: "Chi amministrerà dovrà accrescere l’attrattività, la produttività e la qualità della vita della nostra città. Reggio non può diventare centro, ma deve diventare periferia competitiva grazie a risorse, competenze e relazioni. Per farlo i capisaldi dovranno essere tre: manifattura, conoscenza e ospitalità". Ciascuno dei candidati aveva un minuto e 30 per rispondere alle domande del moderatore Andrea Bonini (SkyTg 24) e ad aprire le danze è stata proprio la questione dell’attrattività, per la quale i candidati hanno convenuto sull’importanza di una maggiore percezione di sicurezza.

Per una crescita economica Massari ha più volte battuto su due tasti per lui decisivi: "La transizione energetica e quella digitale sono sfide per tutti e impongono di investire per attrarre capitale umano e finanziamenti europei. Inoltre con un patto di area vasta Reggio potrebbe diventare il baricentro da Piacenza a Modena di una massa d’urto che attragga imprese e progetti". Tarquini ha proposto invece di "agevolare le imprese intervenendo anche su ciò che sta loro intorno, ad esempio a Mancasale ci sono tantissime persone tra cui mamme e si potrebbero creare alloggi o asili in quella zona". Centrale per Unindustria è la valorizzazione della Mediopadana: "Non essendoci nulla spesso chi scende non sa neanche di essere a Reggio – ha detto lo stesso candidato del centrodestra – serve qualcosa che dia identità. E i collegamenti sono scarsissimi". Proprio su questo è intervenuta Soragni: "Bisogna collegarla con le zone più vive della città, la nuova arena, la stazione centrale, l’area vasta di Mancasale e le periferie. Le metropolitane di superficie possono essere molto utili". Alla domanda su come migliorare il trasporto pubblico Adelgardi si è mostrato convinto: "Bisogna completare i nuovi tratti di tangenziale, poi per la via Emilia bis Anas ha già stanziato i finanziamenti e manca solo il progetto, il prossimo sindaco deve farlo partire. Poi bisognerà valorizzare al massimo Corte Tegge e una tranvia sarebbe molto utile". Massari propone invece di "istituire un manager della mobilità che intervenga sugli orari scolastici e di lavoro, per rendere il traffico più fluido". Anche l’università avrà un ruolo decisivo nella Reggio del futuro: "Dobbiamo sempre guardare avanti – sempre il candidato di centrosinistra –, proporre corsi sull’intelligenza artificiale, servizi e studentati". Tasselli ha aggiunto: "Io voglio un’università seria, non come le telematiche da 200 corsi. A Reggio ci sono 25 enti formativi, devono riorientare la loro attività in base alle esigenze delle imprese". Per Aguzzoli "prima di pensare a portare qui giovani da fuori bisogna tenerli qui: i dati dicono che ne sono emigrate migliaia negli ultimi anni. Come facciamo, cosa manca per farli restare?". In chiusura il tema casa, sempre secondo il candidato di Coalizione Civica: "Ci sono 400 appartamenti di Acer non affittati per piccoli problemi di manutenzione e 3000 in città sfitti perché i titolari non hanno garanzie su eventuali problemi con gli inquilini. Su questo bisogna assolutamente intervenire".