I cannoni sparano la neve: l’8 dicembre si comincia a sciare

Tutto è pronto a Cerreto Laghi per affrontare la nuova stagione sciistica, manca ’solo’ la neve. Ma in questi giorni, grazie alla bassa temperatura, il gestore della stazione ha attivato l’impianto di innevamento. Naturalmente tutti (operatori e utenti) sperano in una prossima e ricca nevicata, al di là dei mutamenti climatici universali, in ogni caso la direzione degli impianti conta di poter inaugurare la nuova stagione sciistica l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Non sono previsti slittamenti. "In questi giorni abbiamo installato i nuovi cannoni - afferma la Direzione in una nota - e collaudato l’impianto di innevamento programmato. Il personale ha ripristinato i danni in pista causati dalle piogge dei giorni scorsi e oggi ci sarà il collaudo della seggiovia triposto e nei prossimi giorni installeremo la nuova cartellonistica appena realizzata sulle nostre piste. Inoltre abbiamo effettuato anche un intervento allo snowpark con nuovi trick per migliorarlo ancora. In questi giorni è atteso il freddo e se le temperature lo consentiranno continueremo a sparare neve per preparare il fondo alle piste".

Settimo Baisi