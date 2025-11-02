I "Cantieri di solitudine" del Quartetto Prometeo

Il Festival Aperto - alle 18, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto - presenta la prima assoluta del concerto "Cantieri di solitudine": commissionato al compositore Emanuele Casale ed eseguito dal Quartetto Prometeo. Un concerto definito ‘sociale’, che affronta l’individualismo e le sue conseguenze sulla società contemporanea con gli strumenti dell’arte e dell’ironia. "Cantieri di solitudine" è diviso in sei movimenti che costituiscono una narrazione sonora, una proposta artistica originale che tocca le fragilità di questo tempo, offrendo sia una riflessione sia una liberazione emotiva sul tema della solitudine.

"Il sociologo Zygmunt Bauman identificava l’individualismo e la solitudine come due tra le più insidiose questioni della modernità, derivate dal considerare l’essere umano come un ‘progetto’, con un’idea consumistica delle relazioni umane – ha spiegato Casale. - In "Cantieri di Solitudine" ho tentato di evocare specifici tratti di questa condizione esistenziale che pare edificarsi pian piano nel nostro mondo occidentale. Parole e suoni si alternano, collegando la creazione musicale con i significati da cui si è generata. Ciascuno dedicato a un aspetto specifico dell’isolamento e dell’individualismo. L’opera culmina in un’immagine di allegra autodistruzione, rappresentazione di una società sempre più dominata dall’intelligenza tecnologica, in cui il bisogno di supporto e di interazione umana rischia di attenuarsi a causa di una crescente autosufficienza pratica, oltre che affettiva".

Emanuele Casale è un compositore italiano nato a Catania. Allievo di Alessandro Cipriani a Catania ed Eliodoro Sollima a Palermo, completati gli studi musicali ha seguito corsi con Aldo Clementi e Salvatore Sciarrino. A partire dal 1998 ha ottenuto svariati premi internazionali di composizione. Dopo alcune esperienze di ricerca al Teatro dell’Opera di Francoforte, all’Istituto di Musica Elettroacustica di Bourges e all’Accademia delle Arti di Berlino, si è stabilito definitivamente in Sicilia dove insegna musica elettronica al Bellini di Palermo.

Il Quartetto Prometeo (Lorenzo Tranquillini, violino I - Aldo Campagnari, violino II Danusha Waskiewicz, viola - Francesco Dillon, violoncello) è un ensemble d’archi italiano specializzato in musica contemporanea, noto per le collaborazioni con Salvatore Sciarrino e Ivan Fedele.

Stella Bonfrisco