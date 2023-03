I Cappuccini per i terremotati di Turchia e Siria

Continua l’impegno dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna per aiutare i confratelli che in Turchia e Siria assistono le popolazioni provate dal recente spaventoso sisma. Fino a Pasqua si tratterrà a Mersin, nell’Anatolia meridionale, fra Michele Papi, per aiutare i confratelli della città turca nell’accoglienza di una settantina di persone. Chi volesse aiutare le persone sfollate e colpite dal sisma, attraverso i missionari cappuccini in Turchia, può fare donazioni con il seguente conto corrente bancario: Iban IT07 N0306909606100000193696, intestato a Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini. Causale: Turchia e Siria. Occorre indicare nome, cognome e indirizzo. Nelle scorse settimane il provinciale padre Lorenzo Motti, reggiano, ha fatto visita alle comunità dei cappuccini in Turchia e Siria.