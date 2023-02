I carabinieri a scuola per le lezioni di legalità

Educazione civica, alla legalità ambientale e alla sicurezza stradale. Ma anche analisi di temi caldi come l’uso di alcol e droghe, il cyberbullismo, il bullismo e corretto uso del web. Sono tantissimi gli argomenti su cui i carabinieri di San Polo stanno svolgendo lezioni rivolte ai ragazzi delle scuole di Canossa e San Polo. Ed emerge che tra i ragazzi il fenomeno più diffuso è la pubblicazione di foto osé sui social, con i minorenni che rischiano di venire denunciati per diffusione di materiale pedopornografico. In una prima fase, gli incontri didattici si stanno svolgendo nelle scuole medie inferiori, raggiungendo circa 300 studenti. In una seconda fase saranno i ragazzini delle quinte elementari a far "visita" ai carabinieri in caserma, dove saranno tenute le lezioni attraverso modalità espositive adatte ai più piccoli basate, in particolare, su fumetti e fiabe. Il tutto con la collaborazione concreta dei dirigenti scolastici e dei docenti.

I ragazzi hanno dialogato con il comandante sampolese, maresciallo maggiore Giovanni Tondo, e i suoi colleghi; si sono mostrati interessati alle lezioni tempestando di domande i carabinieri. "Da molti anni l’Arma è sensibile all’educazione alla legalità dei giovanissimi, per diffondere il valore del rispetto delle regole – commenta il comandante provinciale, colonnello Andrea Milani - In quest’ottica proseguiremo a lavorare nelle scuole per salvaguardare il bene degli studenti". Tanti anche i consigli per un corretto uso di internet: non acquistare merce di marca a prezzi troppo bassi (se rubata si incorre nel reato di ricettazione); fare sempre il backup di foto e dati; scaricare app che permettano di tracciare il cellulare in caso di furto o smarrimento; non frequentare siti che offrono tutto gratis (sono pieni di virus come il CryptoLocker che infetta i sistemi Windows chiedendo un pagamento per la decriptazione); rispettare i diritti d’autore e non piratare film o musica; cancellare sms strani e non richiamare numeri sconosciuti.

f.c.