I carabinieri ai cittadini:: "Nuove truffe, state attenti"

Nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo, alle 15, nella sala al primo piano sopra il teatro cinema Boiardo di Scandiano si terrà una conferenza dei carabinieri di Scandiano per informare la cittadinanza sulle nuove metodologie di truffa telefonica e informatica che si stanno diffondendo nel nostro territorio. "L’incontro è rivolto a tutti ed è di libero accesso", dicono dal Comune. Un incontro certamente molto importante, utile per prevenire le truffe ai danni dei cittadini. Anche nella nostra provincia sono purtroppo tante le segnalazioni. Fondamentale è prestare la massima attenzione e prudenza per evitare raggiri. I malintenzionati agiscono pure online oppure contattando, inizialmente, telefonicamente le vittime.

