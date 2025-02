I carabinieri: "Attenti alle foto che diffondete"

Droga, alcol, cyberbullismo, i pericoli della rete, il rispetto dell’ambiente, la sicurezza stradale. I carabinieri della stazione di San Polo – nell’ambito di un progetto nazionale che vede a fianco Arma e Ministero dell’Istruzione – hanno affrontato questi temi (nel corso di tre giornate), insieme a 306 studenti delle scuole medie inferiori dell’istituto comprensivo Francesco Petrarca di San Polo e Canossa. Il maresciallo maggiore Giovanni Tondo (nella foto) accompagnato dai colleghi ha suscitato vivo interesse nella platea, che l’ha tempestato di domande.

Il fenomeno maggiormente diffuso tra i più giovani – hanno sottolineato i militari – è la pubblicazione di foto osé tramite social e cellulari, scelta che espone al rischio di venire denunciati per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. Tanti anche i consigli sull’uso consapevole del web: non acquistare abiti o telefoni di marca a prezzi troppo bassi (se sono rubati si incorre nel reato di ricettazione); provvedere sempre al backup di fotografie e dati; scaricare le App che permettono di ritrovare il cellulare in caso di furto o smarrimento; non frequentare siti che non si conoscono e che offrono tutto gratis perché sono pieni di virus che infetta i sistemi Windows chiedendo un pagamento per la decriptazione; salvaguardare i diritti d’autore e non scaricare film e musica illegalmente; non richiamare numeri sconosciuti perché rubano denaro.