I carabinieri bloccano una truffa informatica. Il sindaco li invita in Comune per ringraziarli

Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ha ringraziato il maresciallo ordinario Michele Lonsi e il maresciallo Letizia Stocchi, protagonisti di un’importante operazione che, come riferito dal nostro giornale, ha consentito di bloccare il conto bancario su cui erano stati versati i 30mila euro sottratti con un raggiro informatico a una cittadina. Grazie all’intervento immediato e indagini dei militari dell’Arma della stazione di Scandiano, è stato bloccato il conto di destinazione impedendo la sottrazione definitiva dei soldi.

"Esprimo – dice Nasciuti – la mia gratitudine ai carabinieri per la loro professionalità e per l’attenzione costante che dedicano alla sicurezza della nostra comunità. Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare fenomeni criminosi sempre più sofisticati. Invito tutti a prestare la massima attenzione e a seguire i consigli delle autorità per difendersi da queste truffe".

L’episodio si inserisce nel contesto di una serie di truffe sempre più sofisticate, basate sull’invio di falsi sms che segnalano presunti movimenti sospetti sui conti correnti. I malintenzionati, spacciandosi per operatori bancari o rappresentanti delle forze dell’ordine, ingannano le vittime inducendole a effettuare bonifici su conti sotto il loro controllo.

m. b.