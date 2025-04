I carabinieri cinofili cercano esche avvelenate a Cavola

La morte per sospetto avvelenamento di un cane, avvenuta a Cavola, ha messo in moto i carabinieri forestali che hanno avviato un’indagine mirata nella zona rurale circostante. L’episodio, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ha spinto i militari del nucleo Carabinieri forestali di Carpineti a mobilitarsi, con l’ausilio dell’Unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri Liguria.

L’area in cui si è concentrato il sopralluogo include la zona adiacente alle abitazioni situate tra le vie Madonna della Neve, Montale, Albareti e Pratopiano. I carabinieri forestali hanno compiuto una ricerca approfondita per verificare la presenza di esche o bocconi avvelenati, pratica che mette a rischio la fauna locale, gli animali domestici e anche i bambini. La ricerca ha dato esito negativo. Questo risultato non esclude la possibilità che simili atti possano ripetersi in futuro, per cui l’area sarà monitorata con ulteriori ispezioni.

Le autorità locali raccomandano, inoltre, a tutti i proprietari di animali di prestare particolare attenzione e di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

s.b.