I Carabinieri compiono 211 anni. Domani la cerimonia ai Chiostri

Nella suggestiva location dei Chiostri di San Pietro si terrà domani alle 9,30 la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Una luogo simbolico, scelto proprio per sottolienare "l’importanza del valore di prossimità che i carabinieri reggiani intendono garantire ai cittadini".

Anche quest’anno, come già avvenuto nello scorso, la celebrazione sarà aperta alla comunità. Oltre al personale dell’Arma in servizio e in congedo, saranno presenti le principali autorità civili e militari della provincia.

All’interno dei Chiostri sarà schierata una compagnia di formazione composta da vari reparti operativi e specializzati, tra cui carabinieri sciatori e forestali. Dopo l’onore al comandante provinciale, il colonnello Orlando Hiromi Narducci, saranno letti i messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo. Seguirà la consegna di attestati di merito e delle borse di studio della Fondazione Manodori. A chiudere la cerimonia, la lettura della Preghiera del Carabiniere.