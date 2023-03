I carabinieri hanno celebrato a Cognento il precetto pasquale

E’ stata scelta la chiesa di San Giacomo Maggiore, a Cognento di Campagnola, per celebrare il precetto pasquale dei carabinieri della compagnia di Guastalla, con competenze sulla Bassa reggiana e su parte della val d’Enza. A presiedere la messa è stato monsignor Giuseppe Grigolon, cappellano militare della Legione carabinieri Emilia Romagna, insieme a don Gino Bolognesi e don Stefano Manfredini, parroci delle Unità pastorali di Campagnola e Rio Saliceto. Presenti carabinieri in servizio nei vari reparti della compagnia guastallese, comandata dal capitano Roberto Iandiorio, una folta rappresentanza di carabinieri in congedo delle sezioni di Guastalla, Correggio e Sant’Ilario, familiari di militari in servizio e vedove di militari deceduti. In passato la celebrazione è stata ospitata nella storica basilica di Pieve, non distante dal comando carabinieri della Bassa.