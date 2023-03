I carabinieri non dimenticano Fernando Ferretti e l’eccidio di Malga Bala

A San Martino in Rio commemorata la figura del carabiniere Fernando Ferretti, che con undici colleghi perse la vita nell’eccidio di Malga Bala, nel 1944, durante la seconda guerra mondiale. Al cimitero in cui riposano le spoglie del carabiniere, presenti il sindaco Paolo Fuccio, il presidente Anc di zona, Alessandro Vezzani, con una delegazione dell’Associazione carabinieri di Correggio, dedicata a Ferretti, e Anc di Campagnola. Alla messa, celebrata da don Francesco Ametta in chiesa a Stiolo, anche il maggiore Francesco Coratti, i comandanti di stazione Caterina Viva (San Martino in Rio) e Giuseppe Martines (Correggio). E’ stato ricordato anche il generale Rosignoli, recentemente scomparso.

"Oggi come allora – ha detto il sindaco – rimarchiamo l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma ringraziandoli per il costante impegno per la comunità".