I carabinieri pattugliano le strade Al volante ubriaco, via la patente

Una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un altro conducente è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, rischiando non solo la sospensione della patente, ma anche quella dei documenti validi per espatriare.

Sono i principali risultati di una serie di controlli stradali eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, su alcune delle principali arterie viarie dell’Appennino reggiano. Si tratta di servizi di controllo previsti anche nei giorni del lungo ponte di Ferragosto, caratterizzato anche sulle montagne reggiane dalla presenza di numerosi visitatori e turisti, con il traffico in aumento da parte di persone che si recano in quota per godersi un po’ di refrigerio e relax. Ma occorre fare attenzione alla sicurezza quando si guida qualunque veicolo. Nel fine settimana appena trascorso i militari dell’Arma della zona appenninica hanno controllato 137 persone e 108 tra auto e moto ai vari posti di blocco.

Sono stati sanzionati alcuni automobilisti e centauri per violazioni al Codice della strada, in particolare sul tema della sicurezza e velocità. Un giovane di 23 anni è risultato essere positivo all’alcoltest. Gli è stata ritirata la patente di guida e denunciato alla Procura. Un ventenne residente a Carpineti è stato trovato in possesso di sei grammi di hashish: trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, è prevista per lui la segnalazione alla Prefettura, con il rischio di vedersi sospendere patente e documenti per l’espatrio.

La massima attenzione, in questi giorni, è rivolta anche al traffico dei motociclisti, soprattutto per prevenire gli incidenti che, purtroppo, in particolare nei giorni più "caldi" delle vacanze, interessano tanti conducenti di veicoli a due ruote.