I carcerati con i pedagogisti per ristrutturare lo spazio dedicato al gioco con i figli

È stato presentato ieri in carcere “diStanze in Gioco”. Un progetto di ricerca-intervento a partire dalla riqualificazione e riprogettazione degli spazi dedicati ai bambini in visita ai loro famigliari negli Istituti Penali di Reggio, come dialogo tra l’approccio scientifico criminologico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il Phd Reggio Childhood Studies e l’esperienza educativa della città sugli ambienti di apprendimento con Fondazione Reggio Children e la collaborazione di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia.

La carcerazione ha ripercussioni negative sui legami familiari e crea distanze, spesso irriducibili, fra le persone detenute e le loro famiglie, del tutto negative sia per il percorso risocializzativo della persona detenuta che per il percorso evolutivo del minore.

Il progetto di ricerca si rivolge alla realizzazione di un intervento per rinforzare e tutelare il rapporto tra padre detenuto e figlio, svolto a partire dalla ri-progettazione e riqualificazione degli ambienti dedicati alle visite delle famiglie nel contesto penitenziario.

Il progetto ha quindi realizzato la riqualificazione e la riprogettazione di due spazi all’interno degli Istituti Penitenziari aperti dal 2005 e definiti “ludoteca”, che necessitavano di interventi di risanamento e di un ripensamento.

La riflessione multidisciplinare ha portato a prendere in considerazione un cambio di paradigma, da “ludoteca” a spazio d’incontro dedicato a tutta la famiglia nel quale il gioco non costituisce un’attività separata che i bambini possono svolgere all’interno dello spazio comune ma diventa una modalità per creare relazioni e rinforzare la relazione genitore-detenuto e figlio.

Le due stanze, avendo necessità di accogliere contemporaneamente più famiglie, così come avviene a livello nazionale nella maggior parte degli Istituti di esecuzione penale, sono state ripensate come un insieme di micro-luoghi le cui forme evocano sicurezza, relazione, famiglia.

Fra gli attori coinvolti anche le persone detenute, che sono i principali fruitori, si sono prese cura in prima persona di questi nuovi spazi. Alcune si sono occupate della riqualificazione degli ambienti con il ripristino degli intonaci ammalorati, la tinteggiatura grazie a fondi regionali. Altre persone detenute si sono invece occupate direttamente della costruzione e del montaggio dei nuovi arredi.