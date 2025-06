I cassonetti delle pile esauste pieni fino a scoppiare

Ci sono piccole cose che danno il senso della trascuratezza. Come i cassonetti gialli delle pile esauste che tracimano.

Sulla pagina Facebook di ’Reggio Emilia Ripuliamoci’, è apparsa qualche giorno fa una segnalazione documentata fotograficamente dove si può ben vedere come i raccoglitori delle pile arrivate a fine vita necessitino di svuotamenti più frequenti per evitare che i coperchi si aprano a causa della pressione esercitata dal considerevole numero di batterie stipate all’interno del vano interno del contenitore.

Nello specifico, un membro del gruppo ha documentato la situazione del cassonetto all’angolo fra via Puccini e via Gianferrari, ma segnalando anche come la medesima situazione si verifichi in altri punti della città.

Per il futuro viene auspicata e invocata una maggior attenzione per svuotamenti più frequenti per scongiurare che le pile finiscano poi per riversarsi per terra sparpagliandosi dappertutto ed evitare dunque che si ripetano questi indecorosi episodi.

Cesare Corbelli