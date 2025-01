"I Cau poli innovativi?. Non sostituiranno mai i pronto soccorso"

"I Cau non sostituiscono i pronto soccorso: inutile il tentativo di depistare l’informazione". A sostenerlo è Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale e capogruppo dell’opposizione a Scandiano. Pagliani, intervenendo sul servizio del centro d’assistenza e urgenza, spiega che la Regione "ha presentato i Cau come poli innovativi dove il cittadino, in caso di disturbi di lieve entità o urgenze non critiche, si potrebbe recare ricevendo un trattamento rapido. In provincia i Cau sono funzionanti a Reggio, Correggio e Scandiano. Chiunque abbia provato a rivolgersi a questi centri o abbia letto i resoconti di alcuni pazienti potrebbe sollevare svariate obiezioni". Per l’esponente di Forza Italia i Cau "non hanno le stesse risorse di un ps e spesso non sono in grado di gestire situazioni anche solo moderatamente più complesse. Una delle critiche più dure rivolte è che rappresentano una scusa per chiudere o declassare i ps, già da anni in difficoltà. I Cau in Emilia-Romagna non sono nient’altro che un modo per mascherare la chiusura progressive dei pronto soccorso, senza offrire un reale supporto sanitario".

m. b.