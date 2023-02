Sono stati rinviati i match in cui erano impegnate le "sue" formazioni: Original Celtic Bhoys-Reggiolo (Prima categoria girone C) e Accademia Spal-OriginalCeltic Bhoys (Eccellenza femminile). "Un lutto ha colpito la nostra famiglia – si legge nella pagina Fb dei Bhoys – Chi lo ha conosciuto non può che ricordarlo per la sua simpatia, esuberanza e soprattutto umiltà. Un punto di riferimento per tutti i ragazzi che gli volevano bene e un pilastro per la società. Tutti i Celtic Bhoys si stringono attorno all’amato figlio Alex che Vito con sacrificio e amore ha cresciuto. Vito ‘White’ sarai sempre ricordato con affetto da tutti noi. Ciao, Bhoy in green". Il Celtic Cavriago, di cui Madonia era stato a lungo collaboratore, in segno di lutto ha pubblicato nella propria pagina un nastro nero e "manifesta le sue più sentite condoglianze ad Alex e a tutta la famiglia". Luciano Sessa invece ha espresso le condoglianze anche a nome della Virtus Libertas. Importante l’omaggio alla sua memoria pubblicato dalla Lnd si legge: "Il presidente Simone Alberici, il Comitato regionale e la Delegazione provinciale si stringono attorno alla famiglia di Vito… Vera anima operativa del club, era da tutti molto amato per l’impegno, la passione e l’entusiasmo. Ciao Vito, il calcio dilettantistico non ti dimenticherà".

Francesca Chilloni