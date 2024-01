I cent’anni di Benassi. Una vita da psichiatra: "L’elisir di longevità?. Evitare complicazioni"

Il pensiero scientifico dentro di sé, a guidarlo in ogni azione della vita. Probabilmente è questo il suo elisir. Ciò che gli ha permesso di mettere all’uscio ogni fonte di stress. "Sono quello che gli inglesi chiamano ‘a quiet man’. Ho cercato sempre di allontanare le complicazioni", dichiara Piero Benassi, 100 candeline oggi, quando gli chiediamo qual è il segreto della longevità. In aggiunta a uno dei percorsi professionali più appaganti che si possano immaginare in ambito medico-scientifico, coronato nel 1999 con la Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica del presidente della Repubblica, c’è la parte privata. Marito di Romana e padre di Anna Luisa, Giuseppe, Anna Maria, Paolo e Giulia. Docente di Psichiatria all’Università di Bologna, Piero Benassi ha diretto l’ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia dal 1964 al 1993 e la Rivista Sperimentale di Freniatria per un trentennio, dal ‘64 al ‘97. È autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche e dal 2002 al 2014 è stato presidente dell’associazione per il Museo di Storia della Psichiatria San Lazzaro di Reggio. Mentre racconta di sé, a colpire del professore è lo sguardo vivace e curioso, unito a un naturale disincanto. Può sembrare una contraddizione, ma conoscendolo si capisce che non lo è affatto. È stato coinvolto in prima persona da alcune delle trasformazioni più epocali che hanno attraversato la psichiatria a cavallo di due secoli – una per tutte, la legge 180 del 1978 che abolì i manicomi e a cui Reggio aderì fra le prime città – ha tanto visto e tanto vissuto, apprezzando gli esseri umani come un infinito campo di ricerca e di scoperta.

Professore, come si arriva a compiere 100 anni?

"C’è quel detto latino ’Medico, cura te stesso’, dunque stavo attento alla mia salute. Poi ho sempre evitato gli stress, che sono la causa di tanti disturbi e malattie. Non ho mai preso parte alla lotta politica, negli anni ‘60-’70-’80, quelli della contestazione antimanicomiale. Curavo soltanto la salute mentale dei malati e lo strumento per farlo era lo sviluppo della ricerca scientifica. Fu un periodo fervido di conoscenze, studi, congressi ed esperienze internazionali, fra cui l’anno di tirocinio a Parigi. È stato questo sistema di vita, un po’ autoimposto ma anche intuìto, che mi ha evitato di intervenire in questioni in cui non c’entravo. La mia attenzione era per l’assistenza, la cura e la riabilitazione dei pazienti".

Che cosa ricorda in particolare del lungo periodo della direzione al San Lazzaro?

"Disponevo di almeno quattro o cinque primari e insistetti molto perché aumentassero le assistenti sociali. Avvalendomi di personale esperto e avendo sviluppato perfezionamenti fuori sede, come la riabilitazione psicosociale, era la visione generale che faceva la differenza nel trattamento dei pazienti. Dico una cosa che pochi sanno. Quando ero primario nel 1958-’59, venendo da Bologna, mi accorsi che a Reggio non esisteva la Neurologia. Io che sapevo eseguire le angiografie cerebrali, la neuroradiologia, indussi gli amministratori a investire in quest’attività, che durò sei sette anni prima di essere trasferita finalmente al Santa Maria Nuova. Prima di allora, tutti i casi neurologici si perdevano o finivano nella medicina generale".

Durante il suo mandato si verificarono tantissimi cambiamenti nella disciplina.

"Sì, e li ho tutti colti, assorbiti e imparati. Anche trasmessi, naturalmente. Fu un’attività scientifica molto intensa e fortunata".

Legislazione, ha contribuito a cambiare le cose?

"Ero vicepresidente dell’associazione nazionale di Psichiatria, quando mi trovai con Basaglia nel ‘77 e insieme ad altri per discutere riguardo la chiusura dei manicomi, richiesta dal referendum di Pannella".

Lei introdusse anche la formula che poi venne ripresa dalla legge sull’amministratore di sostegno.

"Fu un caso fortunato. Era il 1978-’79, arrivammo al riconoscimento della malattia di mente e al conseguente decreto del tribunale che sanciva il diritto alla pensione e agli arretrati per i malati. Tanti di questi, che altrimenti sarebbero stati abbandonati o isolati, e le loro famiglie ne usufruirono. Poi il secondo cambiamento portò i malati a essere ricoverati non più in manicomio, ma nel reparto di diagnosi e cura. La successiva apertura di tante piccole sedi comunitarie, a Reggio, Castelnovo Monti, Rubiera e via dicendo permise di chiudere le degenze".

Scrive tutti i giorni, vero?

"Sì. Continuo a lavorare. Il prossimo libro riguarderà il cervello, per la casa editrice reggiana Consulta".

Si è interessato anche al malessere psichico di cui sono preda tanti giovani e giovanissimi, specie durante e dopo la pandemia...

"Sì, come presidente della nostra associazione di Storia della Psichiatria, insieme al senatore Carri. Un’esperienza che confluì in una pubblicazione e che si rivede tuttora nella società: tanti giovanissimi si riuniscono in bande, imperversa un senso eccessivo della libertà e una mancanza di controllo. Avevo già scritto, in merito a violenze e aggressività nell’epoca moderna, esaminando le manifestazioni più acute di violenza".

Scrisse anche di violenza in rapporto ai grandi dittatori.

"Trattai i casi di Hitler e Stalin, sì. Con l’ausilio di una équipe di psicologi e psichiatri americani, analizzammo il caso dei dissidenti russi, presi e ricoverati nei manicomi criminali e curati come malati schizofrenici".

Lei rischiò di finire in Germania, nel 1944, caricato su un carro bestiame di un treno sulla linea Bologna-Verona. Come riuscì a liberarsi?

"Eravamo studenti di Medicina, circa una trentina, la milizia fascista ci prese all’improvviso. Ci caricarono e quando fu chiara la destinazione, io e un compagno di studi riuscimmo a rompere il lucchetto che chiudeva la sbarra di ferro. Siamo finiti in mezzo all’erba. Era il maggio 1944, nella bassa modenese".

Si era parlato di fondare un Museo della Psichiatria nazionale a Reggio. Come procede l’iter?

"La proposta venne fuori l’anno scorso, a Palazzo del Capitano del Popolo. Donai una copia del mio libro edito da Consulta a Romano Prodi, a cui parlai dell’ipotesi del museo nazionale e si mostrò molto interessato. Si tratta io credo di un atto notarile, penso sia sufficiente l’intervento del ministro della Cultura. Se andasse in porto, il Museo acquisterebbe più valore e richiamo turistico-specialistico, con l’auspicio che possa aumentare i fondi a disposizione della Psichiatria".