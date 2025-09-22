I cent’anni di Luigi Spagnoli: "Il segreto? Caffè, Campari e sorrisi"

Luigi Spagnoli, per tutti ‘nonno Gigi’, nasce a Roccabianca, un piccolo paese nella provincia di Parma, dove il Po e il culatello fanno da padroni. Era il 22 settembre 1925. Sì, avete capito bene: quest’anno nonno Gigi compie 100 anni. Un traguardo meraviglioso, a coronamento di una vita lunga e ricca di lavoro, amore, interessi… e nipoti.

Spagnoli si trasferisce ben presto a Parma, dove studia. Grazie allo zio Sante, letterato e studioso di storia dell’arte, viene introdotto alla musica lirica, alla storia e all’astronomia, passioni che ancora oggi coltiva con entusiasmo.

Nel 1954 sposa la sua amata Mafalda (maestra) con la quale rimarrà per ben 67 anni, fino al 2021, anno della sua scomparsa.

Nel corso della sua carriera diventa capo centrale della Timo, che successivamente diventerà Sip (Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, originariamente Società Idroelettrica Piemonte).

È sempre stato molto amato e stimato da colleghi e collaboratori. Va in pensione, ma la sua esperienza è troppo preziosa: un amico gli propone una consulenza per qualche mese in Teleca, azienda innovativa nel settore della telefonia. Ci resterà ben 17 anni.

Nel frattempo, si avvicina ancora di più allo sport. Aveva già imparato a nuotare da ragazzo, nelle acque del Po vicino casa. Poi, con le tre figlie — Barbara, Elena e Paola — diventa uno sciatore provetto. Si appassiona anche al tennis, che lo entusiasma per anni, e al trekking, che pratica regolarmente con l’amico Virginio. Insieme percorrevano i sentieri verso il rifugio Battisti, sul Ventasso, fino a poco tempo fa.

In poco tempo arrivano sei nipoti, che lo tengono impegnato e giovane, e una di questi (Eleonora) è nata proprio il 22 settembre, come lui. Nonno Gigi li accompagna a scuola, alle lezioni di nuoto, alle partite di calcio, e spesso andava persino ai ricevimenti con i professori, dato che la figlia Barbara — insegnante — riceveva proprio negli stessi giorni.

"Un esempio di saggezza, di cultura. Grazie papà, siamo cresciute con tanto affetto, e laddove c’è amore e affetto si cresce meglio", dice Barbara, a nome di tutte e tre le figlie.

Il segreto della sua longevità? Caffè, Campari e il sorriso. E, soprattutto, la grande passione e fedeltà per il Resto del Carlino.

Elia Biavardi