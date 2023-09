I cento anni delle Tre Croci a Scandiano: oggi grandi festeggiamenti a Ventoso

Sarà una domenica dedicata alle Tre Croci di Ferro, luogo simbolo di Scandiano con panorama mozzafiato, che quest’ anno festeggia 100 anni. Un traguardo che grazie allo storico scandianese Giuliano Spaggiari, vede la pubblicazione del libro in loro onore dal titolo “Tre Croci e Dintorni“. La pubblicazione del libro, arriva anche nell’ anno in cui Scandiano festeggia i 600 anni dall’ attribuzione del titolo di contea. Una storia che parla di dispute , di processioni religiose, ritrovi, feste e di incontri, il tutto in un contesto paesaggistico unico, non tralasciando quei personaggi che hanno fatto la storia di Scandiano, in particolare i da Fogliani e i Boiardo. Dal 2021 la proprietà del Monte delle Tre Croci è passata al comune. "Un accordo che ci responsabilizza – dice il sindaco Matteo Nasciuti – a preservare e valorizzare il luogo, meta ogni anno di migliaia di persone".

Nella giornata di domani, alle 16, sul prato della chiesa di Ventoso, ci sarà la partenza per le Tre Croci: a piedi col Cai, oppure con la navetta. Alle 17,30 alle Tre Croci è prevista la benedizione con l’ antico rito delle Rogazioni, alla presenza delle autorità comunali e a seguire il concerto della Banda di Scandiano. Il ritorno alla chiesa di Ventoso è previsto per le 19, dove la festa continuerà con le note musicali e la gastronomia degli “Amici dell’Aia“ e “I Lazzaroni“. Sarà funzionante la bancarella dei libri del 6° Centenario della Contea di Scandiano.