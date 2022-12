"I Cervi sono patrimonio dei giovani"

"L’eredità dei Fratelli Cervi appartiene ai giovani, la Resistenza appartiene ai giovani". La presidente dell’Istituto Cervi, Albertina Soliani, traccia il bilancio della commemorazione conclusasi ieri, nel 79° anniversario dell’esecuzione dei sette fratelli. "C’è stata molta partecipazione e soprattutto si è trattato di una commemorazione molto intensa, sia in mattinata al poligono di tiro di Reggio, sia nella successiva presenza a casa Cervi. C’è la consapevolezza della grande eredità che hanno lasciato i fratelli Cervi, in un mondo come quello di oggi".

Un segnale speciale è arrivato proprio dalla partecipazione dei giovani ai vari momenti della giornata: "A Casa Cervi, nella tarda mattinata, gli interventi sono stati affidati a quattro ragazzi con meno di trent’anni - dice Albertina Soliani -, sono loro che hanno parlato, hanno mostrato grande coinvolgimento e attenzione ai valori fondamentali della vita, valori che trovano in chi ha dato la vita per i grandi ideali. Questo è un riferimento importante, continueremo così, vogliamo far parlare i giovani".

Il programma di ieri si è aperto in mattinata, al poligono di tiro di Reggio, il luogo dell’esecuzione. E’ poi proseguito a Casa Cervi, con gli interventi, poi nel pomeriggio con la musica di due componenti dei Gang e le letture di testi di grandi autori, letterati e intellettuali, che hanno scritto dei fratelli Cervi. Parole che sono risuonate in modo speciale, dette nella casa dei martiri. Martedì le manifestazioni erano iniziate al mattino a Guastalla, sulla tomba di Quarto Camurri, per proseguire in serata con la veglia con le torce a Campegine, sulle tombe dei fratelli.

"Le date sono importanti - dice la Soliani -. Abbiamo ricordato questa presenza nel cimitero di Campegine perché anche la sepoltura dei Cervi fu un problema, avvenne frettolosamente, quasi per nasconderli. Poi le bare furono rivelate a causa di un bombardamento. Solo nell’ottobre 1945, a liberazione avvenuta, fu possibile celebrare il funerale e un grande corteo di popolo si diresse a Campegine. Era il 28 ottobre e i giorni hanno un significato: lo stesso giorno, nel 1922, avvenne la marcia su Roma".

Il 28 dicembre è il giorno dell’anniversario della morte dei Cervi, sono passati 79 anni. Il 27 dicembre 1947 è invece il giorno della pubblicazione della Costituzione Italiana. "Una Costituzione antifascista - conclude la Soliani - che nasce dalla resistenza al fascismo".