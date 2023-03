I cibi congelati erano fuorilegge, multato un market etnico

Polizia in pressing in zona stazione. Questa volta i controlli sono stati effettuati in collaborazione con il personale dell’Ausl. I tecnici sanitari, all’interno dell’African Market Green Land di viale IV Novembre 19 hanno rinvenuto un cospicuo numero di prodotti congelati in modo abusivo e totalmente sprovvisti di elementi che ne consentissero la tracciabilità. Pertanto, il personale Ausl ha sottoposto a sequestro amministrativo gli alimenti che saranno distrutti.

Le sanzioni previste per il responsabile della mancata tracciabilità degli alimenti ammontano a circa 2.000 euro.

Nella stessa zona sono stati disposti servizi congiunti con la Polizia locale – sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini residenti – per contrastare il fenomeno dei bivacchi di persone senza fissa dimora che recano disturbo.

Al termine del servizio, il bilancio è stato di 3 ordini di allontanamento a carico di altrettanti soggetti, di cui due stranieri, intenti a bivaccare nella zona retrostante il bar Marconi e nel passaggio pedonale di viale IV novembre.

Inoltre, sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale. Nelle ultime ore, tre equipaggi hanno presidiato la zona della vecchia stazione: controllati 50 persone, 24 veicoli ed effettuati 4 posti di controllo.