"I cibi ’green’ anche più utili alla salute"

A Boston si è tenuto il congresso annuale ’Nutrition 2023’ promosso dalla società di nutrizione americana dove è stato presentato, da ricercatori della università di Harward, un lavoro tratto da studi precedenti coinvolgente più di 100mila persone statunitensi seguite lungo un arco di 30 anni. Si è voluto verificare la loro assunzione di alimenti poco dannosi sia per l’organismo che per l’ambiente come frutta, verdura, noci, cereali integrali e oli vegetali e anche quantificare il loro consumo di cibi più deleteri per il pianeta e per la salute come le carni rosse, le carni lavorate e le uova. Si è così constatato che i cibi meno problematici per l’ambiente coincidevano con quelli più utili alla salute. Il dato determinante è stato che coloro che si nutrivano tramite cibi con basso impatto ambientale e anche notoriamente salutari avevano un rischio di mortalità più basso del 25% rispetto alle persone che non seguivano questa alimentazione. In particolare vi era un rischio inferiore del 15% di morte per tumore e per patologie dell’apparato cardiovascolare, del 50% per patologie bronco-polmonari e del 20% per malattie neurodegenerative. Gli alimenti benefici per la salute risultavano anche meno sfavorevoli per il consumo del suolo e dell’acqua e per l’emissione dei gas serra. Osservazioni preziose per la prevenzione di numerose malattie e per la lotta contro i cambiamenti climatici.

William Giglioli

(medico specialista Scienza dell’Alimentazione)