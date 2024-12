I cicloamatori piangono ‘Dodo’. Orlando Aguzzoli

È morto ieri mattina all’età di 85 anni Orlando Aguzzoli (nella foto), per tutti il ‘Dodo’, per una vita di agente di commercio alle Arti Grafiche di Cantagalli, della famiglia del famoso pallavolista Luca ’Bazooka’ (plurititolato con la nazionale italiana e che vanta un argento olimpico). Molto conosciuto nel mondo dei cicloamatori e iscritto per anni al gruppo sportivo Citroen, aveva partecipato a numerose gare ciclistiche e scalato le più importanti montagne alpine come lo Stelvio, l’Iseran e tutti i classici passa dolomitici.

Nel maggio del 2011 era salito agli onori della cronaca per un suo gesto nobile che però gli era costato 25 giorni di ospedale: era seduto davanti al bar, e assistendo al maltrattamento di una donna da parte di due giovani era intervenuto in suo sostegno e per questo, aggredito e pestato. a sangue dai giovani stessi.

L’associazione anti-violenza Nondasola lo aveva segnalato come esempio da seguire ed aveva ottenuto anche un riconoscimento dall’allora sindaco di Reggio, Graziano Delrio che lo aveva incontrato in Comune per esprimergli la sua solidarietà.

Orlando Aguzzoli era un assiduo frequentatore del Centro Sociale Orologio e il Bar Elim di via Gorizia, era apprezzato da tutti per il suo carattere gioviale e la sua bontà e disponibilità.

Lascia la moglie Silvana Bartoli e i tre figli Marco, Morena e Maurizio, oltre a tanti amici di scorribande sulla sua bicicletta. I funerali si svolgeranno domani alle 8,45, a partire dalla casa funeraria della Croce Verde (nell’omonima via) per il cimitero di Coviolo.