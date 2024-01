I ciliegi del parco Santa Maria in fiore d’inverno fino alla primavera

Nella rubrica ’Noi reggiani’ del 12.1.2024 il professor Ugo Pellini ha segnalato la fioritura di alcuni alberi di ciliegio presenti nel parco Santa Maria in centro storico, precisando che si tratta di ciliegi da fiore (Prunus serrulata ’Kanzan’) specie che normalmente fiorisce in primavera, ma – sottolinea Ugo Pellini – che il cambiamente climatico li ha fatti fiorire in gennaio.

Mi è doveroso intervenire come progettista a suo tempo del Parco Santa Maria per una precisa e corretta informazione dei lettori.

Gli alberi oggetto dell’articolo sono sì dei ciliegi da fiore, ma si tratta, come i Manuali di Botanica dicono di un Prunus x subirtella ’Autumnalis’.

Il Prunus x subhirtella è un albero deciduo originario del Giappone caratteristico per una fioritura bianco/rosata a mazzetti, che compare dopo la caduta delle foglie nel mese di dicembre e che può persistere fino alla primavera.

Si tratta di un albero molto ornamentale che si adatta a diversi tipi di terreno, e predilige esposizioni soleggiate, lo si consiglia per parchi e per piccoli giardini date le sue ridotte dimensioni.

Ivano Fontanesi