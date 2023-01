I cinquant’anni d’amore di Bonfiglio e Gianna

Nozze d’oro per i coniugi Bonfiglio Pugnaghi e Gianna Rivi di Scandiano che oggi festeggiano il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Oggi, assieme alle figlie Teresa e Sonia e al genero Christian, ricorderanno l’importante ricorrenza durante un pranzo in famiglia in programma in un ristorante della nostra provincia.

Bonfiglio e Gianna, ex baristi, si sono sposati nella chiesa di Borzano di Albinea il 14 gennaio del 1973. E sono trascorsi esattamente 50 anni dalla celebrazione del loro rito nunziale.

Nel passato hanno gestito a lungo dei bar situati a Scandiano e a Reggio. Tante le persone conosciute durante le loro attività commerciali che hanno condotto con impegno e responsabilità. Bonfiglio Pugnaghi (noto con il soprannome di ‘Cillo’) è originario della frazione di Saltino (Modena), mentre la moglie Gianna Rivi è nata a Iano di Scandiano. Da molti anni vivono a Scandiano. Grande soddisfazione per i coniugi Bonfiglio e Gianna per lo speciale traguardo delle nozze d’oro raggiunto dopo una vita dedicata principalmente alla famiglia e al lavoro.

m. b.