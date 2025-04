I cittadini avevano ragione. Tolto l’albero pericoloso

Alla fine i cittadini hanno avuto ragione. Nei giorni scorsi è stato abbattuto il grosso albero che, all’incrocio tra l’ex Statale 63 a via Nuova per Seta, a Cadelbosco Sotto. L’anno scorso, a fine agosto così come a inizio dicembre, proprio a quell’incrocio si erano verificati incidenti gravissimi: nel primo un uomo aveva perso la vita, nell’altro un giovane è ancora ricoverato in condizioni gravissime in ospedale. Da tempo i residenti in zona segnalavano come l’albero piazzato proprio accanto all’incrocio rappresentasse un evidente ostacolo alla visuale per coloro che escono da via Nuova per Seta per poi immettersi sulla trafficata ex Statale 63. "La presenza di quell’albero – avevano detto i residenti – rende più complicata la manovra di immissione sulla ex Statale. E non aiuta neppure lo specchio situato di fronte, spostato in occasione di un altro incidente e ancora da ripristinare. Questa problematica non è legata alla dinamica dell’incidente di lunedì mattina, ma la situazione all’incrocio, per la presenza della pianta, resta comunque a rischio". Nei giorni scorsi la pianta è stata tagliata, migliorando decisamente la visuale all’incrocio.

Antonio Lecci