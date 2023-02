I cittadini danno l’allarme

REGGIOLO

L’azione dei cittadini del controllo di vicinato ha permesso alla polizia locale della Bassa Reggiana di recuperare un furgone che era stato rubato nel Parmense. Il veicolo, in sosta in via Vallisneri a Brugneto di Reggiolo, non è passato inosservato ai residenti del gruppo di controllo locale. Sono stati informati gli agenti per effettuare i controlli, scoprendo che era un veicolo rubato il giorno prima a un artigiano di Parma. Sono state quindi avviate le procedure del caso che hanno permesso al proprietario, recatosi immediatamente sul luogo del ritrovamento, di rientrare in possesso del suo veicolo da lavoro.

E stasera alle 20,45, in stretta collaborazione con la polizia locale, continuano gli incontri sul Controllo di vicinato, alla Bottega del tempo libero a Boretto, con tutti i cittadini invitati a partecipare.