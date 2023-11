I cittadini e il paese che vorrebbero: "Più ecologico, sociale e turistico"

Sono la sanità, rapporti sociali, ambiente, mobilità, traffico i temi su cui i cittadini di Guastalla, in modo particolare, chiedono maggiore impegno e interventi risolutivi. Emerge dalla campagna d’ascolto organizzata già dalla scorsa primavera da Guastalla Bene Comune, gruppo consiliare di maggioranza, attraverso diversi incontri in centro e nelle frazioni. "Come vorresti Guastalla tra 15 anni?", la domanda posta ai cittadini.

"Da un lato – spiega il capogruppo Paolo Dallasta a margine dell’incontro di resoconto organizzato ieri mattina al centro sociale Primo Maggio – emerge la volontà di andare verso un mondo più sostenibile, sia negli stili di vita sia nelle modalità di spostamento urbane e sovralocali. Dall’altro, c’è il bisogno di generare momenti e luoghi di scambio e dialogo, potenziando le strutture esistenti e rivedendo l’articolazione dei servizi alla luce dei cambiamenti demografici. Infine, emerge con forza la voglia di una Guastalla più attrattiva, non solo nel suo centro storico ma anche come modello di qualità della vita, che possa portare giovani e nuovi residenti e lavoratori sul territorio".

Durante l’incontro si è inoltre illustrato nuovamente il percorso che accompagnerà il centrosinistra al voto con la lista Guastalla Bene Comune, che in questa fase si soffermerà più sull’analisi di quanto fatto e sulla formazione del programma che sui nomi. Per febbraio si attendono i primi input programmatici e il nome del candidato sindaco.

a.le.