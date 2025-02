I cittadini esasperati: "Lasciamo il quartiere in mano ai delinquenti"

Mentre mercoledì sera mezza Italia era sintonizzata su Rai 1 per la seconda serata del Festival di Sanremo, su Rete 4 andava in onda Fuori dal Coro, programma condotto da Mario Giordano. Tra i servizi trasmessi, uno ha colpito in particolare: "I cittadini di Reggio Emilia: ’Lasciamo il quartiere ai delinquenti’". Il reportage ha mostrato la situazione di degrado che affligge alcune zone della città, in particolare l’area della stazione e le vie limitrofe, come via Turri e via IV Novembre. Le immagini raccontano di risse, aggressioni, e zone di spaccio. La giornalista autrice del servizio ha raccolto le voci dei residenti, molti dei quali esasperati al punto da voler lasciare le proprie abitazioni. "Ci pagano i valori catastali degli appartamenti e noi andiamo via", dichiara un cittadino, mentre un altro aggiunge: "Noi siamo disponibili ad andarcene, se vogliono comprarci gli appartamenti nei quali abitiamo al valore catastale". Nonostante l’entrata in vigore della "zona rossa" – il provvedimento attivo dal 10 febbraio al 30 aprile per contrastare degrado e microcriminalità, che consente di allontanare persone moleste o aggressive – il servizio mostra come il disagio continui a persistere. "Qua spacciano in ogni luogo, si vive con il timore di poter uscire", raccontano i residenti, mentre le telecamere riprendono soggetti ostili e aggressivi. La situazione peggiora ulteriormente al calare del sole. Anche i commercianti denunciano episodi di violenza: alcuni hanno subito aggressioni da parte degli spacciatori, riportando pugni e persino costole rotte per aver tentato di allontanarli dalle proprie attività. Il reportage si conclude con le immagini delle ex Officine Reggiane, oggi in parte abbandonate. La giornalista e il cameraman si addentrano negli edifici fatiscenti per documentare i luoghi in cui vivono alcuni dei soggetti denunciati nel servizio: immondizia ammassata ovunque, tra materassi di fortuna e pentole usate per cucinare.

Elia Biavardi