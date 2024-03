I cittadini insistono. Una raccolta firme per chiedere l’esercito in piazzale Marconi

"Vogliamo l’esercito in zona stazione. E lo chiederemo attraverso la forza di una petizione". I residenti del quartiere attorno alla ferrovia non demordono e lanciano una raccolta firme invitando i cittadini a firmarla su www.change.org, piattaforma usata spesso per questi scopi. Al momento ci sono già oltre duecento i sottoscrittori in pochi giorni. A promuoverla è il Comitato Cres (Reggio Emilia Sicura). "Le motivazioni per le quali chiediamo un presidio dell’esercito – si legge nella descrizione – sono l’aumento di episodi di criminalità che hanno creato un clima di paura tra i cittadini; l’inefficacia delle misure adottate finora dalla Prefettura e dal Comune e l’assenza di una risposta concreta da parte del sindaco Luca Vecchi, che ha negato l’utilità dell’intervento dell’esercito, definendolo ‘una soluzione ideologica’".

È dall’inizio dell’anno – dopo l’escalation di violenza sui binari – che gli abitanti chiedono a gran voce l’adesione alla cosiddetta ’Operazione Strade Sicure’ finanziata dal Governo per un presidio di soldati davanti a piazzale Marconi. Ma finora, dal prefetto al questore sino al Comune, la proposta non ha trovato accoglimento.

"Questa raccolta firme è la nostra replica in risposta al progetto Stazione Off – chiosa il Cres – di cui il comitato è stato diretto testimone e parallelamente vittima di un’iniziativa che ha destato sospetto da subito per l’aridità del pensiero dietro a slogan vuoti; quello che è stato pubblicizzato come la soluzione dei problemi si è ridotto a proposte sommarie per le problematiche dell’area stazione.

Il Comitato Cres "ritiene che l’esercito rappresenti un deterrente efficace contro la criminalità e possa notevolmente incrementare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e delle attività commerciali della zona. Come riportato dalla stampa nell’ultimo anno ci riferiamo non solo al degrado, ma a reati gravi come rapine e aggressioni anche verso categorie fragili come anziani e senzatetto, oltre a violazione di proprietà privata, furti, stupri, omicidi; il tutto in una cornice di quotidianità distopica nella quale lo spaccio massiccio di droghe pesanti alla luce del sole rientra nell’inquietante normalità dei cittadini residenti in zona".

Gli abitanti del quartiere chiedono un giro di vite non solo per quanto riguarda la criminalità, ma anche sul degrado. "Esistono anche conseguenze secondarie direttamente collegate a sottobosco di degrado e disagio sociale che pullula in zona stazione – tuona il Comitato – In primis il rischio igienico-sanitario per inalazione di bioaerosol, polveri e nebbie contaminate da feci e urine abbondantemente presenti nelle numerose discariche abusive e fogne a cielo aperto presenti ormai in gran numero a Reggio. L’incubo del rischio biologico è divenuto ormai concreto e tangibile, e ha come fulcro la stazione centrale". Infine l’attacco all’Amministrazione: "La giunta comunale non fa altro che temporeggiare millantando progetti di riqualificazione che non hanno apportato alcun beneficio e nonostante le nostre insistenti proposte in sede municipale la risposta è stato il solito farneticare di “approcci coordinati, integrati e intensivi”, ovviamente senza alcun seguito. Non possiamo attendere con fredda indifferenza il prossimo omicidio: la raccolta firme per chiedere eun presidio dell’esercito è l’inizio di una reazione forte, per proteggere la nostra libertà di cittadini e il nostro diritto a vivere in sicurezza e dignità".

La petizione lanciata dal comitato si può sottoscrivere al link: https://www.change.org/RichiestaEsercitoStradeSicureReggioEmilia