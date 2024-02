I cittadini insoddisfatti: "Sminuiscono la gravità"

I comitati non sono soddisfatti, tutt’altro: Andrea Paolella, rappresentante di viale IV novembre, e Elisa Adelgardi di ‘Reggio Emilia sicura’ attaccano senza mezze misure il nuovo progetto del Comune. Il professore di Unimore ha visto poca consapevolezza: "La parola ‘criminalità’ non si è mai sentita e di fatto sono venuti qui a dire che le idee devono mettercele i cittadini, da parte loro non ce ne sono anche se sarebbero pagati per trovarle. La situazione è più tragica di quanto ci aspettavamo, hanno parlato di emergenza abitative ma tante altre non le hanno nemmeno nominate: la criminalità con le bande a destra e sinistra, le persone che non sanno dove dormire e occupano cantine e solai, l’igiene e la sanità con gente che fa i bisogni all’aria aperte e immondizia dappertutto". Anche di fronte alle proposte dei reggiani le risposte sono state evasive secondo Paolella: "Molte associazioni hanno proposto di creare il prima possibile un dormitorio, non hanno detto né sì né no. Il problema di fondo è che non vogliono riconoscere la gravità della situazione, vogliono sminuirla o delegare la responsabilità all’ordine pubblico o al ministero degli Interni. Anche la parola ‘esercito’, che decine di cittadini vorrebbero, non è mai stata menzionata. Parlano di più controlli, ma io che ci abito di cambiamenti non ne ho visti". In questo contesto proposte culturali non hanno senso: "150mila euro per la cultura oggi non servono, prima bisogna risolvere l’emergenza vera, gente che soffre per strada o ci dorme o si droga o si spaccia. Si costruisce un primo piano senza le fondamenta. La festa del cibo di strada che impatto può avere? Mancano proprio le regole del vivere civile. Io mi aspettavo che l’amministrazione facesse una lezione di umiltà e riconoscesse il problema e gli sbagli, ma non c’è stata umiltà".

Elisa Adelgardi di Cres concorda: "Ripensarci fa quasi arrabbiare, è stata una perdita di tempo, parole vuote senza nessun senso. È stato molto triste, anche di fronte a domande precise si è rimandato a altri luoghi e altri gruppi. Si è capito che un’idea non c’è, era tutto una finzione e bisogna che questo la gente lo sappia. Si fanno tanti cartelli e manifesti ma una soluzione non è stata trovata". Adelgardi sa quanto sia importante la stazione: "Deve essere vivibile, non solo per il residente ma per tutti. È il biglietto da visita di ogni città, chiunque debba venire a Reggio per qualsiasi motivo, passerà da lì e resterà inorridito. Una città con una stazione disastrata è una città senza possibilità di lancio e di futuro. Come comitato ci adopereremo per far capire a tutti i cittadini che abbiamo un problema grosso e che riguarda tutti. Tutti devono sentirsi liberi di spostarsi senza paura e bruttume in una città sicura, in questo caso sicurezza è sinonimo di libertà. Si è anche perso il senso di orgoglio e appartenenza, chi vive o lavora lì fatica ormai ad amare le sue strade e sentircisi radicato e questo genera sofferenza".

Tommaso Vezzani