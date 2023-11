I cittadini invitano Schlein: "Venga in via Paradisi"

"Con la stessa cifra stanziata per il progetto ’PinQua-Abitare Solidale di via Paradisi, si sarebbe potuto riqualificare un intero isolato". A puntare il dito contro la riqualificazione dei palazzi sono una settantina di ‘liberi cittadini’ – così come si definiscono – che hanno sottoscritto una lettera indirizzata alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. "Ci rivolgiamo alla giovane, impunita, coraggiosa che ha dichiarato di essere stata votata per cambiare il Pd", attacca la missiva. "Le scriviamo da Reggio dove il Comune e una multiutility quotata in borsa, sono impegnati in progetti faraonici di trasformazione non condivisa dalla città, tanto da produrre continuamente comitati di cittadini esasperati che non nutrono alcuna speranza ma non si rassegnano. Decisioni inappellabili comunicate in modo trionfalistico solo attraverso i media, illustrate da rendering stile Silk–Faw ed è stato così che gli abitanti dei civici 6-8-10-12-14-16 di via Paradisi, hanno appreso che saranno espropriati. Mentre 400 appartamenti pubblici sono vuoti da anni in attesa di ristrutturazione, si vogliono espropriare peraltro con risarcimenti inadeguati 140 abitazioni in buone condizioni, abitate da quote di popolazione considerate non di pregio. Prima si è agito contro di loro con un’intimidatoria campagna di violenta razzializzazione, poi, dopo la solidarietà cittadina e l’intervento dei consiglieri regionali Pd, l’assessore de Franco, ha assunto un tono paternalistico e spiegato che l’intenzione è quella di sostituire alcuni immobili privati con abitazioni pubbliche destinate alla classe media, per attrarre giovani nomadi digitali al posto di anziani, donne e famiglie. Su questo progetto escludente, c’è la sua firma cara Schlein, perché come vicepresidente della Regione, la sua delega al welfare comprendeva le politiche abitative". Da qui l’invito alla Schlein: "Aprire un cantiere democratico potrebbe offrirle la straordinaria opportunità di riqualificare un pezzo di città e in contemporanea iniziare l’attesa opera di rigenerazione del Pd. Proponiamo la zona stazione come tappa del suo autunno d’impegno e partecipazione, l’aspettiamo per un tour guidato".

